VIDEO FV, Commisso in comune: "Grazie, tifosi"

Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina da qualche ora, è arrivato a Palazzo Vecchio per incontrare il sindaco Dario Nardella. Intercettato all'ingresso dai giornalisti presenti, tra cui quelli di FirenzeViola.it, ha così parlato: "Un'accoglienza fenomenale, non me l'aspettavo. Voglio ringraziare tutti i fiorentini. Risposte specifiche non posso darle, sono arrivato oggi qui. Datemi un po' di tempo. Non faccio promesse, fammi parlare qui e dopo ti dirò tutto. Voi sapete più di me, io non so niente". Eccolo nella foto e nei video di FirenzeViola.it.