VIDEO FV, Commisso a Palazzo Vecchio per l'incontro con Sara Funaro

Fonte: dall'inviato Andrea Giannattasio

Arrivato pochi istanti fa a Palazzo Vecchio, circa alle 14:40, accompagnato da Catherine e dal DG Alessandro Ferrari, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, incontrerà per la prima volta, in veste di sindaca, Sara Funaro. Il tema del colloquio, come già anticipato, sarà quello dello stadio. Per il momento, il patron viola non ha rilasciato dichiarazioni a margine.