VIDEO FV, Buffa: "Rocco visionario. Ribery..."

"Nel mio spettacolo avrei potuto inserire anche la sua storia ma mi piacciono le storie che sono finite, non quelle che sono in corso. Gli auguro di finire meglio di quelli che ho raccontato io.." Parla così di Franck Ribery il noto giornalista e storyteller Federico Buffa, intercettato da FirenzeViola.it qualche sera fa dopo lo spettacolo "Il rigore che non c'era" messo in scena al Tuscany Hall di Firenze.

E quindi, cosa può dare Ribery a questa Fiorentina?

"È un tipo di giocatore che almeno nel suo primo anno ti cambia la vita. Hanno un entusiasmo portato dall'ambiente, soprattutto se è caldo, che cambia tutto".

Così come è cambiato tutto con Rocco Commisso. Come definirebbe il nuovo patron della Viola?

"Un visionario. È uno che può nascere più facilmente negli Stati Uniti rispetto ad ogni altra parte del mondo, al di là del suo DNA calabrese. Hanno questo tipo di visione: fatta di un'ingenuità straordinariamente efficace, con l'idea che si possa cambiare le cose. Gli imprenditori italiani sul calcio non investono più, invece stanno cominciando a farlo gli americani convinti che il profitto non sia così fondamentale. Probabilmente vedono il calcio italiano meglio di come lo vediamo noi, con l'idea che sia un fatto anche di grande piacere".

Ha incontrato anche Nardella. Le ha parlato del nuovo stadio per la Fiorentina?

"No (ride, ndr). Non l'ho chiesto e lui non me l'ha detto".

Chiosa finale su Federico Chiesa.

"L'ho visto quest'estate un paio di volte dal vivo all'Europeo Under 21. Fa veramente impressione: ha un motore che nello sport, non solo nel calcio, hanno in pochissimi".