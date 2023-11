VIDEO FV, A Campi anche la Fiesole per aiutare: la situazione

Fonte: dal nostro inviato - Ludovico Mauro

La Toscana è sotto scacco con molte zone alluvionate e sotto l'acqua a causa del maltempo. Ma nonostante ormai si sia fatto buio tanti volontari, tra cui tanti tifosi della Fiorentina e della Curva Fiesole in particolare, stanno ancora lavorando con secchi, stracci e pale per aiutare a liberare le case e le strade dall'acqua e aiutare in tutti i modi possibili le tante persone che sono rimaste senza niente.

Nei video raccolti da Firenzeviola si mostra la situazione nel centro di Campi Bisenzio, dove si lavora ininterrottamente da stamattina. Presenti tutti i gruppi storici della Curva Fiesole, che anche domani a partire dalla mattina tornerà sul posto ad aiutare i cittadini. La stessa tifoseria ha mostrato così vicinanza aiutando in prima persona gli abitanti di Campi, con qualcuno che sta anche valutando l'idea di non andare al Franchi domani in occasione di Fiorentina-Juventus, in segno di protesta per la scelta di non rinviare la gara. Altri ancora invece auspicano che tutta la Curva scelga di non proporre la grande coreografia già preparata.

La situazione a Campi è in via di miglioramento nel centro storico, con parecchie strade ripulite, ma altre sono ancora piene d'acqua.