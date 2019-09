VIDEO-FOTO FV, Ecco la Primavera in partenza

Come anticipato poco fa Pedro Guilherme, insieme a Montiel e Brancolini è in partenza insieme alla Primavera di Emiliano Bigica. Qui di seguito il video e le foto di FirenzeViola.it del momento in cui il brasiliano, insieme al resto della squadra, è salito sul pullman in partenza per il capoluogo lombardo. Domani alle 13:00 infatti è in programma l'incontro con l'Inter.