VIDEO, E con Commisso c'è anche Joe Barone

Come scritto, da ormai più di mezz'ora si è diffusa la notizia che Rocco Commisso, magnate italo-americano, è sbarcato a Milano per incontrare di persona i Della Valle e chiudere la trattativa per acquistare la Fiorentina. "Ma come mi avete trovato qui?" chiede Commisso, accompagnato dal suo fido Joe Barone, che si sente rispondere dai cronisti presenti che questi attendevano in realtà Antonio Conte. "Più importante di me", scherza Commisso. Come si può notare dal video pubblicato da FcInter1908.it. GUARDALO QUI!