VIDEO, Commisso e la serata in allegria al Viola Park

Serata in allegria al Viola Park per il presidente Rocco Commisso organizzata dall'impresa di costruzione di Giovanni Nigro che sta lavorando al nuovo centro sportivo viola. Questa sera, davanti a tutte le persone che lavorano al cantiere, il presidente viola si è esibito con la fisarmonica. Ecco un video dai social dei partecipanti, in cui si vede il presidente in azione.

