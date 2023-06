VICARIO, Contatti con l'ag. ma i rapporti con l'Empoli...

FirenzeViola.it

Guglielmo Vicario è in cima ai pensieri di Italiano in vista della prossima stagione. Un portiere forte, sulla bocca di tutti da mesi, che però ancora non ha trovato una nuova squadra. Lui vuole restare in Italia, ma l'Inter non ha ancora mosso passi nella sua direzione e non li farà a meno che non arrivi la cessione di Onana. Per questo la Fiorentina ha intenzione di provarci e da giorni ha già allacciato i contatti col suo agente che non ha chiuso la porta ai viola.

Il problema è che i rapporti con l'Empoli sono freddissimi e che dalle parte del Castellani non hanno preso benissimo proprio i recenti contatti tra i dirigenti di Commisso e il suo procuratore. Oltre a questo problema c'è anche quello della valutazione: servono almeno 20 milioni solo per mettersi a sedere e trattare, una cifra molto alta ma lecitamente richiesta dagli azzurri dopo le ultime due stagioni del portiere.