VIAREGGIO CUP, ACF con Stella Rossa, Carrarese e...

Fonte: a cura di A.Gian.

Manca sempre meno all'inizio della 74a edizione del Torneo di Viareggio, la storica rassegna di calcio giovanile toscana che da anni ormai ospita le più importanti rappresentative dei vivai di tutto il mondo. Quest'oggi, nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, si è svolto il sorteggio per la composizione dei gironi della manifestazione che avrà inizio il 12 febbraio e che si concluderà lunedì 26. La Fiorentina, vincitrice di otto edizioni del Torneo di Viareggio (l'ultimo nel 1992 con Domenico Caso in panchina), parteciperà anche in questa edizione con la squadra Under-18 allenata da Christian Papalato ed è stata inserita all'interna del gruppo 2 assieme ai serbi della Stella Rossa, la Carrarese e i nigeriani dei Beyond Limits. Ecco tutti i gironi completi:

GIRONE 1

Sassuolo

Galatasaray (Turchia)

Westchester United (Usa)

Sahel Atlantic (Senegal)

GIRONE 2

Fiorentina

Stella Rossa (Serbia)

Carrarese

Beyond Limits (Nigeria)

GIRONE 3

Honved (Ungheria)

Ibrachina (Brasile)

Pontedera

Alex Transfiguration (Nigeria)

GIRONE 4

Empoli

Melbourne City (Australia)

Imolese

Ojodu City (Nigeria)

GIRONE 5

Torino

Rukh L'Viv (Ucraina)

Uyss New York (Usa)

Centre National Brazzaville (Congo)

GIRONE 6

Rappresentativa Serie D

Jovenes Promesas (Spagna)

Avellino

Mavlon (Nigeria)