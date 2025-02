Verso Verona, il Corriere dello Sport anticipa il ritorno di Fagioli in mediana

La Fiorentina si presenterà a Verona con il solito 4-2-3-1 di partenza. Tra i pali non ci sono dubbi: De Gea. In difesa si prospetta una modifica rispetto alla gara col Como, perché insieme a Dodo, Ranieri e Gosens può tornare Comuzzo. Il classe 2005 friulano è pronto a riprendersi il posto che ha occupato per più di metà stagione. Probabilmente ne farà le spese Pongracic, al quale negli ultimi tempi è stato concesso molto più spazio di quanto non se ne sia ritagliato nei mesi precedenti. A centrocampo è ballottaggio tra Cataldi e Mandragora, con il primo in svantaggio dato che domenica scorsa ha palesato una condizione fisica non ancora eccezionale.



L'altro giocatore che completerà la coppia di centrocampisti è proprio Fagioli, che l'allenatore viola ha battezzato mediano (trequartista solo in caso di emergenza).

Per riavere Adli invece servirà ancora un po' di tempo. Davanti toccherà verosimilmente a Zaniolo, di nuovo nel ruolo di esterno dopo aver assolto il compito di centravanti; poi Beltran centrale della trequarti e Folorunsho largo a sinistra. Palladino deve fare di necessità virtù avendo perso in un colpo solo due interpreti del reparto offensivo come Gudmundsson e Colpani. Là davanti, come unica punta, si prepara Kean. Il classe 2000 ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a tornare alla guida dell'attacco con i suoi gol.