VERSO CREMONA, 1.200 biglietti per gli ospiti venduti

La Cremonese ha comunicato quanti biglietti sono stati venduti al venerdì sera 10 marzo per il match di domenica 12 contro la Fiorentina, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Sono in totale 3.709, di cui 1.260 per il Settore Ospiti dello Stadio Zini. Il dato può essere incrementato ai botteghini dietro la Curva Sud sabato 11 marzo dalle 10 alle 13 e domenica, giorno del match, dalle 10.30 alle 12.30.