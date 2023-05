VENUTI, Ultima al Franchi: i saluti social dei compagni

Con la partita giocata ieri contro la Roma, Lorenzo Venuti ha calcato per l'ultima volta il prato del Franchi da giocatore della Fiorentina. Grande omaggio a fine partita da parte dei tifosi Viola e della società gigliata e in poche ore non sono mancati i messaggi social da parte dei suoi compagni come il più giovane Alessandro Bianco, per il quale, come afferma, è sempre stato un esempio. Ci sono poi i messaggi di Igor, Saponara, Sottil, Duncan, Cerofolini, Biraghi (che lo definisce vero cuore viola), Gaetano Castrovilli, Ikonè, Dodò, Mandragora e anche Bonaventura. C'è poi anche Rosati che, come il capitano, lo definisce "Cuore viola". E infine anche Sebastien Frey, ex giocatore della Fiorentina, ringrazia Lorenzo Venuti.