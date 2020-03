VENUTI, Questi mesi ci segneranno. Da domani...

Il terzino viola Lorenzo Venuti nel pomeriggio di oggi ha svolto una diretta Instagram con la pagina de “L’antico vinaio”, nota paninoteca di Firenze divenuta in questi anni internazionale. Ecco alcune sue dichiarazioni “Sono rinchiuso in casa come tutti, le giornate sono un po’ monotone. Mi piacerebbe tanto uno dei vostri panini… quelli mi farebbero compagnia. Fino ad oggi siamo stati in quarantena obbligatoria, da domani siamo “liberi” anche se se continua di fatto la quarantena come per tutti. Al massimo posso andare a fare la spesa. Fino ad oggi non ho potuto avere contatti nemmeno con la mia ragazza, come mi hanno detto i medici. Almeno in casa da domani potremo tornare alla normalità. Nella disgrazia generale, siamo stati fortunati a non essere stati i primi a subire questa cosa: dobbiamo seguire l’esempio della Cina. A volte quando mi allenavo in campo mi incavolavo perché speravo di avere due giorni liberi, ora rivaluto il resto: ho capito quanto è importante vivere la vita quotidiana. Sicuramente questo periodo ci segnerà tutti a livello psicologico: un po’ di paura rimarrà sempre. In questo periodo sto imparando a far la spesa, prima era tutto molto più facile con colazione e pranzo al centro sportivo”.