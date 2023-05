VENUTI, L'annuncio via social: diventerà babbo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Lorenzo Venuti lascerà Firenze ma è pronto a diventare babbo. Dopo un weekend emozionante per il terzino della Fiorentina, salutato dalla Curva Fiesole con cori e striscioni, è arrivata la lieta notizia: attraverso i social, Venuti e la compagna Augusta hanno comunicato che attendono un figlio. "Questo è solo l’inizio di una nuova vita 2+1 in arrivo!", il messaggio condiviso sotto ad un'immagine in cui la coppia viene ritratta sorridente.