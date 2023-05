VENUTI, Firenze, grazie di tutto. Sarò sempre uno di voi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Lorenzo Venuti, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto esprimere il suo pensiero dopo la sua ultima partita al Franchi in maglia Viola. Ecco le sue parole, dedicate ai tifosi della Fiorentina e anche a se stesso: "Non tutte le favole hanno il lieto fine si sa… e a me dispiace e fa un po’ ridere che qualcuno abbia pensato e pensi che la MIA gente non mi voglia; ma io stasera HO VINTO nella vita, e l’ ho fatto grazie a VOI, grazie al vostro affetto. HO VINTO perché sono UNO DI VOI, HO VINTO perché vicino a me ho persone magnifiche. HO VINTO come uomo, come essere umano…Io stasera e per sempre HO VINTO E VINCERÒ perché sono FIORENTINO".