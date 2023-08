VENTURA A RFV, Samardzic sarebbe un colpaccio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Gianpiero Ventura a Radio Firenze Viola

Gian Piero Ventura, allenatore ed ex ct della Nazionale azzurra, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Siamo alla prima del campionato e la Fiorentina ha fatto una bella partita contro una squadra nettamente in difficoltà. Ciò non toglie che i viola siano competitivi, sul mercato sono stati presi giocatori congeniali alle dinamiche tattiche di Italiano. Però aspetterei a dare giudizi, e lo dico io che ho affermato in tempi non sospetti che proprio la Fiorentina potrà essere la sorpresa. Arthur? E' assolutamente adatto al gioco della squadra. Va messo nelle condizioni di fare quello che sa fare meglio, credo che Firenze sia il posto giusto".

Che annata di aspetta dai viola?

"Le riflessioni vanno sempre fatte con equilibrio. Per Italiano questo è l'anno della consacrazione perché allenerà la stessa squadra per il terzo anno, quindi i presupposti sono interessanti e curiosi. C'è la possibilità di ritagliarsi uno spazio da protagonisti".

Qual è il reparto che necessita maggiormente di essere puntellato?

"Intanto dico che Beltran non lo conosco bene e che Nzola è l'ideale per Italiano, poi, aggiungo, se si può ancora migliorare la rosa va sempre bene ma a mio avviso la squadra è già competitiva".

Quale squadra si è rinforzata di più in A?

"L'Inter ha preso giocatori importanti con qualche sorpresa. Arnautovic può essere una di queste ultime. Parliamo di un calciatore di qualità conscio di avere una grandissima occasione. Stiamo parlando di una squadra che è arrivata in finale di Champions che ha inserito i vari Frattesi e Cuadrado. Davanti, però, c'è il Napoli che ha vinto lo scudetto con tre mesi di anticipo".

Che idea si è fatto su Kayode?

"La risposta l'ha data Italiano. Alla prima di campionato l'ha fatto giocare al posto del titolarissimo Dodo... Questa è una grande garanzia".

Da Udine parlano di un'offerta gigliata per Samardzic.

"Parliamo di un giocatore di qualità assoluta, ci sarà però da sostituire Sottil eventualmente. Però il tasso qualitativo è davvero alto e dovendo fare almeno tre competizioni sarebbe un colpaccio per la Fiorentina. Il futuro viola è roseo".

Che effetto le fa vedere Spalletti in Nazionale?

"Gioia, felicità. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, è la ciliegina su una carriera davvero importante. Spero che ci riporti dove l'Italia merita di essere".