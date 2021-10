VENEZIA-ACF, I numeri del match di domani

Alla vigilia del match del Penzo, ecco alcune statistiche fornite dal sito ufficiale della Serie A sulla partita tra Venezia e Fiorentina:

La Fiorentina è la squadra contro cui il Venezia ha vinto più partite in Serie A TIM: nove, tutte con almeno due gol realizzati - completano due pareggi e 13 successi Viola. L'ultimo confronto tra Venezia e Fiorentina in Serie A TIM risale al febbraio 2002, 2-0 per i veneti - mai nei 24 precedenti tra le due squadre nella competizione, i Viola sono rimasti a secco di gol per due sfide consecutive.

Il Venezia ha vinto tutte le ultime tre sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina giocate al Pier Luigi Penzo: l'ultimo successo esterno per la Viola risale al 1966. La Fiorentina ha perso soltanto una (0-1 v Benevento a novembre 2020) delle ultime nove sfide di Serie A TIM contro squadre neopromosse (4V, 4N), dopo aver registrato ben sei sconfitte nelle precedenti nove.

La Fiorentina arriva da tre successi esterni consecutivi in Serie A TIM: nella storia della competizione solo cinque volte la Viola ha vinto almeno quattro trasferte di fila, la più recente nel 2013, con Vincenzo Montella in panchina.

La Fiorentina è seconda solo alla Lazio (59%) per percentuale di conclusioni che finiscono nello specchio in questa Serie A TIM (56% per la Viola) - dall'altra parte il Venezia è la formazione con la percentuale più bassa nel torneo in corso (34%).

Dennis Johnsen del Venezia è il giocatore che in questa Serie A TIM ha partecipato a più conclusioni senza mai riuscire a trovare la rete o l'assist (22 tra tiri tentati e occasioni create per i compagni) - nei maggiori cinque campionati europei ha davanti solo Adama Traoré del Wolverhampton (26) e Alessandro Schöpf dell'Arminia Bielefeld (23).

Grazie al gol del pareggio realizzato nell'ultima gara di campionato, contro il Cagliari, il centrocampista del Venezia Gianluca Busio (classe 2002) è il più giovane giocatore di questa Serie A TIM con almeno una rete e un assist all'attivo.