VARGAS, Pronta accelerata viola: si lavorano i dettagli

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di pietro.lazzerini

Possibile accelerata per la trattativa tra la Fiorentina e l'Augsburg in merito a Ruben Vargas. L'affare è in piedi e si tratta di una questione economica, con i viola pronti a sferrare l'assalto decisivo e ora al lavoro per aggiustare i dettagli. Ma la partita di oggi, contro il Bayer Leverkusen, per Vargas potrebbe essere stata davvero l'ultima con la maglia dei tedeschi.