VAR, Di Paolo fermo dopo Juv-Fio: per mani-Danilo?

All’interno delle designazioni arbitrali rese note oggi in vista della 13a giornata di campionato, spicca l’assenza nei dieci match del prossimo turno dell’esperto fischietto Aleandro Di Paolo, ormai diventato uno dei Var “pro” del torneo e già scelto in questo primo terzo di stagione per nove partite di Serie A. Ultima in ordine di tempo è stata la sfida di sabato 6 novembre tra Juventus e Fiorentina, gara dove c’è stato un episodio in particolare che ha fatto a lungo discutere in casa viola, ovvero il tocco di mano di Danilo al termine del primo tempo che né il direttore di gara (Sozza) né la squadra Var davanti al monitor ha giudicato come calcio di rigore, laddove in altre occasioni un simile contatto tra la mano e il pallone aveva portato all’assegnazione del penalty.

Il turno di riposo concesso a Di Paolo per la 13a giornata, dunque, appare quantomeno sospetto, dato che peraltro sono in programma match d’alta classifica di grande importanza, da Fiorentina-Milan a Inter-Napoli (ricordiamo che Di Paolo quest’anno non è stato designato solo alla seconda, alla sesta, alla nona e alla decima giornata). Una scelta, per così dire, punitiva oppure semplice turnazione anche di un Var "pro" come lui?