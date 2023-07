VANNUCCI A RFV, A Casadei suggerirei la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Edoardo Vannucci a Radio FirenzeViola

Il procuratore sportivo Edoardo Vannucci ha parlato questa mattina a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Chi si compra?".

Cosa ne pensa del mercato arabo?

"E' una lega che può crescere in modo importante. Parte da un livello molto basso, non è ancora ai livelli europei, ma hanno disponibilità economiche infinite e possono fare trattative fuori mercato anche per top club. Questi ingaggi ci sembrano folli, ma paragonati al nostro lordo non sono così elevati, hanno solo grandi vantaggi fiscali. Non è un mercato lineare e crescerà. Cristiano Ronaldo è stato l'apripista, ma non è niente di improvvisato".

Come può rispondere la Serie A?

"Con le idee, solo queste ci possono tenere ai vertici. Anche i club inglesi, che sono stati tra i primi ad aderire alla Superlega e poi ad uscire dal progetto, si sono resi conto delle minacce stanno cercando di contattare UEFA e FIFA per tutelarli perché stanno vedendo svanire la loro posizione di forza. In Italia abbiamo dei vivai che funzionano benissimo e la nazionale Under 21, 20 e 19 hanno fatti grandi cose. I giovani devono crescere accanto ad altri più esperti. Anche la Fiorentina sta facendo un buon mercato, Parisi è un grande acquisto, poi c'è Kayode a destra. Oltre ai giocatori inoltre serve puntare anche sugli allenatori italiani, che sono di gran livello".

Casadei può essere un'idea in prestito per la Fiorentina?

"Al Chelsea sono contenti del suo investimento. A Firenze può fare bene, Italiano può mettere in risalto le sue qualità. Da agente gli suggerirei Firenze per la sua crescita, è la piazza perfetta. Solo che capisco non sia facile far giocare un calciatore in prestito e valorizzarlo per altri, magari servirebbe un riscatto e un controriscatto".

Cosa ne pensa di Arthur?

"La perplessità è la sua condizione fisica. In Brasile ha fatto bene, al Barcellona ha fatto vedere altre cose buone. Non è velocissimo, gioca a palla a terra e credo che si inserirebbe bene nel gioco di Italiano. C'è solo da capire l'aspetto fisico e psicologico dopo stagioni in cui non ha fatto benissimo. L'aspetto mentale spesso è sottovalutato. Le qualità le ha e la società avrà fatto le sue valutazioni, quello senza dubbio, ma capisco lo scetticismo dei tifosi. In ogni caso in società non sono degli sprovveduti".

Su Parisi: "Mi piace, deve migliorare ma ha grandi qualità come la corsa e la voglia di lavorare. Commisso ha mandato un messaggio importante con il suo acquisto. La piazza di Firenze ha bisogno di un progetto che punta a migliorare ogni anno, anche lo scorso anno è stata una grande annata. Mi auguro che la proprietà abbia la voglia di portare la Fiorentina tra le primissime. Il Viola Park è un esempio".