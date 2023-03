VANNUCCHI, Il 2007 col 51 che domani sarà a Cremona

Tommaso Vannucchi centra la prima convocazione con i grandi dopo il forfait, causa febbre, di Pietro Terracciano e andrà in panchina per Cremonese-Fiorentina. Nativo di Viareggio, si tratta di un giovanissimo portiere, classe 2007, fresco di firma sul suo primo contratto da professionista, grazie al quale si è legato al club viola fino al 2025, trattativa in cui è stato assistito dal procuratore Dal Checco. Dopo aver già fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili fino all’under 17, era stato attenzionato anche da più top club europei, tra cui il PSG. Alla fine, il ragazzo ha scelto di sposare la causa viola, optando come numero di maglia per il 51.