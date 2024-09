VALLESI A RFV, Criticare la Viola già ora è ingeneroso

FirenzeViola.it

Il cantante e tifoso della Fiorentina Paolo Vallesi è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante "Viola Amore Mio": "In questo momento sono a Roma per lavoro e sento grande accanimento anche sui giallorossi, tanto per fare un confronto. Per quanto riguarda la Fiorentina sarebbe troppo facile dire che fin qui non ha fatto vedere nulla però oggettivamente mi sembra presto per giudicare una ricostruzione così importante. Stiamo criticando fin da adesso la squadra e mi pare ingeneroso".

Un commento su Biraghi?

"Io nella Nazionale Cantanti faccio il terzino in una difesa a 4 ma il paragone non regge (ride, ndr). Bisogna sempre calcolare che il cambio è stato importante e ancora Pongracic non ha fatto vedere chi è. Poi c'è Dodo che vedo fatto per quel gioco. Biraghi non farà parte dei tre dietro ma qualcosa andrà cambiato perché vedo poco da salvare. Dobbiamo dare tempo a Palladino di lavorare, dispiace solo avere fatto solo 3 punti".

