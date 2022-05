VALLESI A FV, Terrei Odrio e prenderei Arnautovic

Paolo Vallesi, cantante e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a margine della conferenza stampa di Palazzo Strozzi Sacrati sull'apertura di un ospedale a Medjugorje alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: "Lunedì sono andato allo stadio e mancavo da un paio d'anni, c'era un po' di timore e invece è andato tutto bene (ride, ndr). Per Fiorentina-Juventus ho scritto un articolo che sarà disponibile dove racconto la storia di questa partita che è ancora più importante di come andrà a finire. Nessuno di noi sa come andrà a finire questa lotta e forse neanche interessa, ma ci rimane un campionato veramente da ricordare, una squadra che finalmente gioca a calcio, il resto è impronosticabile, ma questa Fiorentina-Juventus all'ultima di campionato significa tanto anche per noi, a prescindire da come andrà a finire, per ribadire un concetto di fiorentinità che quest'anno è tornato dove deve essere".

Contro la Roma si è rivista la vera Fiorentina?

"Sì, ma la Roma era veramente non ferma, di più. Ci ha detto bene il fatto che avessero giocato giovedì, non so se a parità di condizione fisica se fosse stato così facile, la speranza è quella, ma comunque è andata così (ride, ndr)".

C'è il rischio di sottovalutare la Sampdoria?

"No, assolutamente no, forse è la partita più difficile. L'unica cosa bella è che giocando di lunedì forse qualcosa sarà successo, però la Sampdoria se la giocherà alla morte e noi anche. Se facciamo un confronto calcistico siamo più forti, ma non sarà una partita facile, forse non dovevamo arrivare a questo punto con questo patema, con 3 punti in più sarebbe stato tutto più facile. Ci aspettano due partite meravigliose alle quali nessuno non vorrebbe presenziare".

Qual è il primo acquisto che vorrebbe per la prossima stagione?

"Mi piacerebbe tanto la conferma di Odriozola, che secondo me non è infortunato, ma è già tornato via. Sarebbe stata una cosa buona, per il resto non lo so. Davanti abituati con Vlahovic ora è dura, Arnautovic che ne dite? Non lo so".

Belotti le piace?

"Non lo so".