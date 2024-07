VALENTINI, Prima ufficiale, poi no: la ricostruzione

Fonte: Niccolò Santi

Ufficiale, anzi no. Pochi minuti fa il sito della Lega Serie A ha pubblicato la notizia per cui il contratto di Nicolas Valentini era stato depositato dalla Fiorentina. Poi il passo indietro, notizia cancellata. Facciamo chiarezza: il difensore è stato bloccato dalla dirigenza viola per gennaio, cioè quando sarà scaduto il suo contratto con il Boca Juniors.

Dopodiché il club di Rocco Commisso è in trattativa con gli argentini per provare ad aggiudicarsi il classe 2001 già adesso, negoziando sulla base dei 5 milioni richiesti assieme alla percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Questione che non è stata ancora definita, motivo per cui il suo contratto ad oggi non può risultare depositato in lega.