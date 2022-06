VALDIFIORI, Rinnovo Italiano dà continuità

Mirko Valdifiori ha parlato di Fiorentina avendo giocato con tanti viola o possibili nuovi acquisti viola: "La Fiorentina torna in Europa per quanto espresso sul campo grazie a mister Italiano, fin da subito la squadra ha capito i suoi meccanismi ed è arrivato un gioco divertente. Il rinnovo è importante per dare continuità al progetto e parti in ritiro che i giocatori sanno cosa chiede l'allenatore. Torreira? Mancherà e va sostituito bene perché ha fatto filtro e ha trovato anche la via del gol e questo è importante per una squadra. Amrabat a Verona fece un campionato incredibile con qualità e quantità, se avrà fiducia e continuità potrà confermarsi dopo una stagione in cui ha giocato meno. Anche Mandragora unisce qualità e quantità e detta i tempi, ha anche il lancio lungo per innescare le punte. Saponara? merita il rinnovo per quanto fatto nella sua amata Firenze e il rinnovo di Italiano è un aspetto importante per lui. Igor è un difensore con doti fisiche incredibili e Italiano gli ha datoi dentità tattica per questo ha fatto un grande campionato. Milinkovic Savic? E' un portiere dalla grande personalità che gli permette di prendere qualche rischio con i piedi, lui ha un buon piede ed è ottimo tra i pali. Per la Fiorentina è un ottimo acquisto. Belotti o Jovic? Un attaccante ci vuole, oltre a Cabral. Tutti e due sono grandi profili. Il Gallo è un finalizzatore d'area, fa la guerra, fa reparto da solo anche se ha 29 anni rispetto a Jovic che è più giovane. Spero per lui che trovi la destinazione giusta. Jovic è un grande attaccante anche se non conosce il campionato italiano. Io alla Fiorentina? Ero stato accostato ma poi andai a Torino"