VALCAREGGI, DDR non lo voglio. Simeone via subito

Furio Valcareggi, opinionista ed operatore di mercato, ha parlato dei temi principali di casa Fiorentina: "De Rossi non lo prenderei. Per quanto si senta ancora giocatore non penso che a Firenze possa fare quanto dimostrato a Roma. È troppo romanista per giocare fuori da Roma. Simeone? Lo darei via subito e prenderei Inglese, un attaccante da 15 gol. Chiesa? Decide Federico anche se sarà eventualmente Enrico a fare la parte del cattivo".