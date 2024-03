V. PLZEN, Ecco chi è l'avversaria della Fiorentina

FirenzeViola.it

Il Viktoria Plzen è la squadra con il valore della rosa più basso di tutte le squadre approdate ai quarti. I cechi sono passati a fatica contro il Servette (ci sono voluti i calci di rigore) ma nel girone precedente con Dinamo Zagabria, Astana e Ballkani erano rimasti a punteggio pieno. In campionato è al terzo posto, distante rispettivamente 9 e 8 punti da Sparta Praga e Slavia Praga.

Come detto il Viktoria Plzen gioca nell'omonima città della Repubblica Ceca (Pilsen in italiano), famosa per gli stabilimenti della Skoda e la birra Pilsener, quarta per popolazione. La squadra gioca nella Doosan Arena (prende il nome dallo sponsor), stadio che ha una capienza di meno di 12mila spettatori (11.700).

Miroslav Koubek è l'allenatore della squadra ceca, che gioca con un 3-4-2-1, con Chory punta centrale. L'età media della rosa è di 26,9 anni.