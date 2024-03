V.PARK, Tutti in campo: Nico e Arthur monitorati

Fonte: Ludovico Mauro

Nemmeno un giorno di riposo per la Fiorentina, tornata già al lavoro dopo l'amaro pareggio contro la Roma. La squadra di Italiano è scesa in campo stamani al Viola Park per iniziare a preparare la sfida col Maccabi Haifa, in programma giovedì alle 18:45 per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Tutti in campo, nessuno escluso, tra chi ha svolto il consueto defaticante post match - coloro che ieri hanno giocato tutta o buona parte della gara - e chi si è allenato regolarmente.

Gli acciaccati

L'attenzione principale è stata attorno ad Arthur e Nico Gonzalez. Il brasiliano, rimasto a Firenze per lavorare quando la squadra era a Budapest, non ha ancora ritrovato il top della forma - come evidenziato anche ieri da Italiano - e le sue condizioni saranno tenute d'occhio da qui a mercoledì, giorno di rifinitura, così come avverrà per l'argentino: entrambi, vittime di acciacchi muscolari, come detto sono scesi in campo anche oggi ma continuano a soffrire noie fisiche che verranno monitorate giorno per giorno, con l'intento di avere entrambi disponibili per la gara col Maccabi di giovedì.

Situazione Kouamé

Chi invece aspetta di tornare a disposizione, ma per altre motivazioni, è Christian Kouame. Dopo esser guarito dalla malaria contratta durante la Coppa d'Africa, l'ivoriano continua ad allenarsi regolarmente con la squadra ma attende la conclusione dell'iter per riavere l'idoneità sportiva (è rimasto fuori anche dai convocati dei prossimi impegni della sua nazionale), per la quale nei giorni scorsi si era recato a Roma. Eventuali novità sono attese per la giornata di mercoledì, con l'ex Genoa che aspetta di tornare a disposizione di Italiano.