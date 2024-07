V.PARK, L'11 di Palladino: Kean non giocherà

Tra un'ora la Fiorentina scenderà in campo al Viola Park, sul prato dello stadio Curva Fiesole, per la prima sgambata stagionale in casa con la Primavera di mister Galloppa.

Subito novità da parte di Palladino con Oliver Christensen che comincerà titolare vista l'assenza di Pietro Terracciano, Moise Kean non sarà presente all'amichevole e nel primo undici al suo posto figura Kouame. Queste le ufficiali:

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Bianco, Parisi; Sottil, Brekalo; Kouame. A disp.: Martinelli, Amatucci, Baroncelli, Caprini, DiStefano, Fortini, Infantino, Kouadio, Krastev, Lucchesi, Munteanu, Rubino. All.: Palladino.

FIORENTINA PRIMAVERA: Vannucchi, Turnone, Balbo, Gudelevicius, Sadotti, Romani, Spaggiari, Evangelista, Maiorana, Presta, Bertolini. A disp.: Fei, Mazzi, Elia, Scuderi, Masoni, Trapani, Bonanno, Deli, Ievoli, Keita, Pisani, Braschi, Leonardelli. All.: Galloppa.