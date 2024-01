UV73, Pronta la denuncia per chi ha firmato lo striscione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo aver preso le distanze dallo striscione apparso ieri in tarda serata sulle cancellate del Franchi, sul quale appariva la firma UV73, il gruppo di tifosi viola chiamato in causa ha deciso di adire alle vie legali per tutelarsi di fronte a chi ha impropriamente usato il nome in questione. Nei prossimi giorni gli storici Ultras viola sporgeranno denuncia nei confronti di chi ha indebitamente usato il riferimento al gruppo UV73, senza nessun tipo di avviso o autorizzazione e peraltro rovesciando sul gruppo in questione eventuali responsabilità per offese o riferimenti non leciti.