USCITE, Kokorin e i giovani: possono ancora partire

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il mercato in entrata della Fiorentina, come per il resto della Serie A, è ormai chiuso da giorni. Ma c’è sempre tempo di trovare sistemazione altrove. Non è ancora chiusa infatti la sessione estiva in altri Paesi, che possono ancora piazzare acquisti.

Come riporta La Nazione, può trovare una nuova squadra Aleksandr Kokorin, con una chiamata che può arrivare dall’Arabia, dalla Gracia, dalla Svizzera o dalla Turchia, passando per la Repubblica Ceca fino a Cipro. Mentre per quanto riguarda i giovani Dalle Mura e Agostinelli, rimasti in viola, non è da escludersi un passaggio in Serie B, con Lecco e Brescia (ammesse al campionato da pochi giorni) che potranno fare mercato fino a venerdì prossimo. Altrimenti, non resta che restare a Firenze fino a gennaio.