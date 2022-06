USCITE, Da Pulgar a Benassi: chi va sistemato

Nella rosa della Fiorentina che dal 5 luglio si presenterà a Firenze per la nuova stagione ci saranno dei giocatori che dovranno essere valutati dallo staff tecnico. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, c'è chi le chiama "risorse" e chi "esuberi", fatto sta che tra scontenti e rientri, alcuni giocatori andranno piazzati sul mercato.

Come per Dragowski, il cui procuratore non ha mai nascosto di essere in trattativa con almeno un paio di squadre inglesi, o Nastasic e Terzic. Punto di domanda per altri due elementi che hanno avuto poco spazio, ovvero Martinez Quarta e Kokorin. Per quanto riguarda i rientri, andranno sistemate le situazioni di Pulgar, Benassi, Kouame e Rasmussen.