URSINO A RFV, Viola se la gioca con tutte. Kayode...

Il dirigente sportivo Giuseppe Ursino è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Chi si compra?', iniziando dall'alternanza tra Terracciano e Christensen: "La scelta di Italiano è giusta. Io sono dell'avviso che ci dovrebbe essere un titolare e una riserva, ma le tante competizioni possono favorire un'alternanza. In questo momento Terracciano è il titolare e giocherà sempre lui in campionato".

Come si affronta una partita così importante con il Napoli all'orizzonte?

"E' necessario pensare partita per partita; stasera la Fiorentina si troverà ad affrontare una partita importante che deve vincere così da andare in testa al girone. Non sono partite da sottovalutare perché a livello internazionale le gare sono tutte difficili. La Viola quest'anno se la può giocare con tutte, può essere la sorpresa del campionato, per cui il Napoli sarà una squadra a cui pensare da domani".

Stasera dovrebbe giocare nuovamente Beltran, lo ha visto in crescita?

"E' un giocatore che migliorerà, bisogna avere pazienza ma Beltran diventerà un attaccate importante. La Fiorentina ha due attaccanti che calzano perfettamente nel gioco di Italiano e ora anche Nzola che si è sbloccato può diventare un attaccante importante".

Secondo lei il terzino a piede invertito è un'opzione che può funzionare?

"Secondo me no, i terzini tendenzialmente devono giocare nella loro posizione, però molto dipende anche dai giocatori che si hanno e da come usano il piede "debole"".

Da dirigente, come si dovrebbe comportare la Fiorentina con Kayode?

"La Fiorentina deve assolutamente adeguare il contratto in relazione al valore del giocatore, che in questo momento è molto importante."

La media punti al momento dice due punti a gara, può sognare in grande la Viola?

"Per me la Fiorentina deve fare il salto e migliorare la posizione dell'anno scorso. La squadra è forte, l'allenatore è bravo e sicuramente può aspirare ad un'Europa più prestigiosa rispetto alla Conference. Attenzione perché quest'anno potrebbero esserci sorprese, sia al vertice che in coda".