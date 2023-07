URSINO A RFV, Meglio Nzola che Dia. E Castrovilli...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare alcune delle situazioni vicine alla Fiorentina: "Per me Castrovilli può giocare anche in Nazionale quindi troveranno un accordo: è un giocatore cresciuto in viola e troveranno la quadra".

Potrebbe avere più riconoscenza il giocatore?

"Dalla mia esperienza, nel calcio non c'è riconoscenza. Ognuno pensa a se stesso e anche se hai giocato 10 anni in una squadra non sei mai riconoscente per quello che ti hanno fatto. Entrano in gioco interessi economici e bisogna arrivare sempre ad un compromesso. E così sarà tra Castrovilli e la Fiorentina".

Dia le piacerebbe a Firenze?

"Giocatore bravo e completo, un attaccante moderno. Secondo me fa proprio al caso della Fiorentina di Italiano. Sia lui che Nzola. L'attaccante dello Spezia somiglia a Lukaku come gioco, fa reparto da solo. Mi piace molto. Dia è più tecnico, ti fa giocare bene la squadra. Sono due giocatori differenti. Io per la Fiorentina sceglierei Nzola".

Di quale attaccante si libererebbe?

"Anche Cabral e Jovic sono due attaccanti differenti. Cabral può dare ancora molto a questa squadra e io terrei lui".

E Messias?

"Per me il Torino è la squadra ideale per lui. Conoscendo Juric, in granata darebbe il suo meglio. Può fare molto di più. Anche con Italiano lo vedrei bene: mi ricordo che quando giocammo a La Spezia parlammo e mi disse che gli piaceva".

Di Grabara cosa ne pensa?

"È un giocatore che ci può stare a Firenze. Per me un portiere italiano ha un grande vantaggio, anche se stagionato".