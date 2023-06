URSINO A RFV, Mandragora deve e può fare di più

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare alcune delle situazioni vicine alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Secondo me quest'anno la Fiorentina alzerà l'asticella e si migliorerà. Conoscendo il presidente e il direttore quest'anno faranno una squadra ancora più competitiva, per questo ai tifosi viola dico di stare tranquilli. In panchina i viola hanno uno dei migliori allenatori in Italia. Secondo me questa squadra deve migliorare nella fase difensiva. Quando devi difendere uno contro uno ti servono difensori forti e veloci. Credo che in quel reparto arriveranno calciatori bravi. Ora è più difficile trovare un centrale bravo che una punta brava".

Amrabat? "Parliamo di un giocatore molto interessante. Durante il Mondiale ha giocato benissimo e anche in campionato, io lo avrei ceduto già a gennaio sinceramente. Quando uno non vuole rimanere è meglio lasciarlo andare, ovviamente per i soldi che cerco io".

Mandragora? "Io l'ho seguito per tanto tempo e, avendolo avuto a Crotone, sono molto affezionato a lui. Può e deve dare molto di più, quest'anno l'ho visto incostante. Partite da 10 alternate a partite da 5".

Che portiere consiglia alla Fiorentina? "A me piace tante Vicario, è un portiere completo e io lo avrei portato anche a Crotone. Un altro portiere molto bravo è Caprile del Bari".