Under 21, Polonia-Italia: le formazioni ufficiali. Comuzzo titolare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:49Primo Piano
di Redazione FV

Alle 16:00 è in programma il fischio d'inizio di Polonia-Italia Under 21, gara valida per la qualificazione all'Europeo di categoria. Il difensore viola, Pietro Comuzzo, figura tra titolari di Silvio Baldini.

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Pietuszewski, Duda, Pienko; Regula. Ct: Brzeczek.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini.