ULIVIERI A RFV, Per allenatore difficile imporsi

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana allenatori, ha commentato ai microfoni di Radio FirenzeViola le ultime di casa viola: "È difficile dire che Italiano si deve imporre sulla situazione Milenkovic. Sulle situazioni di mercato è difficile che l'allenatore si possa imporre. Sono temi societari. Io qualche volta sono intervenuto in queste situazioni, mi ricordo ai tempi della Sampdoria, ma mi è sempre stato risposto di in intromettermi in quelle vicende".

Nel 2008 la Fiorentina aveva quasi venduto Mutu alla Roma ma Prandelli minacciò la dimissioni...

Prandelli lo fece a ragion veduta, aveva visto una società debole ma per come la vedo io non ci si può intromettere in situazioni di mercato.

Oggi la Fiorentina giocherà in amichevole contro il Qatar. Che Fiorentina ci dovremo aspettare?

"Secondo me siamo ancora in fase sperimentale. Italiano riesce a tenere sulla corda tutta la rosa. Queste partite vanno lette dentro e Italiano questo lo sa fare molto bene".

Zeman ha incoronato Italiano come suo erede, secondo lei c'è questa somiglianza?

"Si, soprattutto per la difesa molto alta. Zeman aveva portato questa novità. Hanno entrambi una mentalità offensiva. Qualche volta può succedere che le cose vadano storte ma a me piace. Se Italiano avesse una rosa forte davanti e forte dietro lotterebbe per lo scudetto. Lui da questa squadra ha tirato fuori molto".

Lei cosa consiglierebbe a Milenkovic?

"Io consiglierei al suo procuatore di rimanere, nell'anno dei Mondiali conviene giocare. Secondo me però qualche volta i procuratori non agiscono in favore del suo assistito".