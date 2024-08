ULIVIERI A RFV, Palladino? Bravo, ma non tira in porta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il presidente dell'Assoallenatori ed ex allenatore della Fiorentina Renzo Ulivieri ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole: "L'allenatore non tira in porta e non difende, non dimentichiamolo mai: Palladino è un allenatore bravo ma dalla panchina non può entrare in campo. Fossi in lui sarei un po' preoccupato ma sappiamo che i buchi saranno ricoperti e la rosa sistemata".

Nico o Gudmundsson?

"Sono cose da chiedere a Palladino. Io li vedo diversi anche come ruoli, potrebbero giocare insieme. Ma non si possono fare paragoni secondo me. Manca qualcosa più che altro a centrocampo: ci vuole qualità e quantità per questa Fiorentina che dovrà cercare per forza qualcuno".

Il regista per Palladino?

"Fa un calcio particolare, con concetti più equilibrati apportando correttivi a chi gioca uomo su uomo. Mi sembra un'evoluzione rispetto al calcio moderno".

