ULIVIERI A RFV, Mazzone era uomo generoso e sensibile

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ascolta l'audio

Renzo Ulivieri a Radio FirenzeViola

Renzo Ulivieri, ex allenatore della Fiorentina primavera negli anni in cui Carlo Mazzone allenava la prima squadra viola, ha espresso il suo cordoglio e ha voluto ricordare così Mazzone a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Firenze in campo": "Carlo era molto sensibile ai sentimenti dei suoi giocatori, aveva tanta umanità e sapeva trasmetterla. Era un allenatore all'avanguardia ed è rimasto sempre sui tempi senza mai rimanere indietro. Ha colto i cambiamenti che il calcio presentava di anno in anno".

Ha un ricordo particolare con Mazzone, magari proprio di Firenze?

"Mi diede un quaderno pieno di appunti, con preparazioni atletiche fatte con la Fiorentina. Me lo diede senza neanche pensarci, era un uomo generoso e di grande sapere".

Ci sarà mai più un Carlo Mazzone?

"Sono cambiati i tempi. Al tempo sono stato fortunato perché avevo una Primavera dalla quale prese tanti giovani che fece debuttare in prima squadra. Era un uomo che riusciva a capire la carriera di un giovane fin da subito".

Conclude. "Mi sono commosso alla notizia, ma bisogna farci forza, purtroppo a questa età qualche amico se ne va".