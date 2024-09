ULIVIERI A RFV, Biraghi adatto a fare il braccetto

FirenzeViola.it

Il presidente dell'associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per parlare delle tematiche d'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da un giudizio su Atalanta-Fiorentina: "Resta amaro in bocca però ho visto dei miglioramenti. Un cenno di miglioramento lo avevamo visto già con il Monza. C'è poi il problema legato alla difesa. Fare il terzo è il ruolo di Biraghi, lui è adatto anche se ha fatto qualche errore. Con il Monza ha fatto un errore di concetto e di poca pratica in questa disposizione. Però mi viene da sorridere quando penso alle polemiche sul modulo. Il miglioramento passa dall'esperienza. Certamente la partenza di Milenkovic è stata una grave perdita".

Alla questione dei centimentri mancanti come si può sopperire?

"L'abbiamo visto anche ieri con il Parma. Manca esperienza su certe giocate. Quando non si riessce a porendere la palla bisogna cercare di spostare e far colpire male l'attaccante".

Che consiglio darebbe a Palladino?

"Un consiglio potrei darglielo. Se riesce per un mese dovrebbe tapparsinle orecchie e stare tranquillo perché il tifoso individua nell'allenatore la causa dei problemi".

