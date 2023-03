UFFICIALE, Supercoppa con Final 4. Chance per i viola

Cambia il format della Supercoppa italiana, adesso è ufficiale. A partire dalla prossima edizione la Supercoppa italiana si giocherà con il format della Final Four. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, l’Italia segue così il modello spagnolo e a partire dalla prossima edizione della manifestazione manderà in campo quattro squadre che si potranno aggiudicare il trofeo, anziché le classiche due come accaduto finora.

A margine dell’assemblea di Lega che si è tenuta questo pomeriggio, il presidente della Serie A Lorenzo Casini ha annunciato che è stata accettata l’offerta dell’Arabia Saudita per i prossimi sei anni ed è già stato deliberato che si procederà con il nuovo format.

Ma chi prenderà parte alla nuova versione della Supercoppa italiana? Le partecipanti saranno le prime due classificate nel campionato di Serie A e le due finaliste della Coppa Italia 2022/23, che vede ancora in corsa Inter-Juventus (da un lato) e Fiorentina-Cremonese (dall’altro).