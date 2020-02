UFFICIALE, Roma: riscattati Mancini e Veretout

È uscito il comunicato dell'AS Roma riguardante la relazione semestrale della società. Al suo interno, viene specificato che Gianluca Mancini e Jordan Veretout, inizialmente acquistati in prestito sono stati riscattati. Questo il testo originale: "Le condizioni contrattuali per la trasformazione dell'acquisto temporaneo in definitivo dei calciatori Veretout e Mancini si sono verificate". I due giocatori sono stati riscattati perché sono state raggiunte le determinate condizioni stipulate nell'opzione d'acquisto.