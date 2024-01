UFFICIALE, Nzola non parte per la Coppa d'Africa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'Angola ha annunciato sui propri canali social l'esonero ufficiale dell'attaccante viola, M'Bala Nzola, dalla prossima Coppa d'Africa. Di seguito il post in questione: "Per plausibili motivi familiari, il nazionale angolano Mbala Nzola è stato esonerato dalla convocazione per CAN -2023. Il giocatore della Fiorentina sarà sostituito dall’attaccante dell’Atletico Petroleos di Luanda Deivi Miguel "Gilberto". Specifichiamo che i Palancas Neri partiranno per Dubai questo pomeriggio, dove terranno un piccolo test per preparare il Campionato africano delle Nazioni che si terrà in Costa d'Avorio da gennaio a febbraio 2024”.

Questo il post ufficiale pubblicato su Instagram dalla federazione angolana: