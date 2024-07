UFFICIALE, Fiorentina firma il 2009 greco Varesis

FirenzeViola.it

Valentino Angeloni mette a segno un colpo di mercato per le giovanili della Fiorentina e si aggiudica il difensore greco classe 2009 Kostantinos Varesis. Il club gigliato ha battuto le concorrenze di Inter, Atalanta e Bologna, per aggiudicarsi il calciatore reduce da un'ultima annata in Promozione con la maglia del Sancolombano. In precedenza aveva giocato nelle giovanili dell’Olympiacos.