UFFICIALE, Fiore-Bologna di Coppa Italia il 9/1 alle 21

C'è finalmente la tanto sospirata ufficialità da parte della Lega di Serie A: la sfida tra Fiorentina e Bologna valida per i quarti di finale Coppa Italia si giocherà martedì 9 gennaio allo stadio Artemio Franchi alle ore 21. Questo il programma completo delle partite valide per i quarti del trofeo nazionale (questa sera è in programma l'ultimo ottavo di finale tra Juventus e Salernitana):

Fiorentina-Bologna (9 gennaio, ore 21)

Lazio-Roma (10 gennaio, ore 18)

Milan-Atalanta (10 gennaio, ore 21)

Juventus/Salernitana-Frosinone (11 gennaio, ore 21)