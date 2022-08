UFFICIALE, Dragowski a titolo definitivo allo Spezia

Ora è ufficiale: Bartlomiej Dragowski è un nuovo giocatore dello Spezia. Dopo una lunga trattativa, che sembrava sul punto di saltare ieri sera, il portiere polacco approda alla corte di Luca Gotti a titolo definitivo. Questo l'annuncio ufficiale del club ligure:

Bartlomiej Dragowski è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio.

Il forte portiere polacco arriva a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo di 3 anni.

Classe 1997, Dragowski muove i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Jagiellonia Bialystok, squadra con cui esordisce in III Liga nel 2013. Nel 2014 debutta in prima squadra, per guadagnarsi poi il posto da titolare la stagione successiva, esordendo in Europa League nel 2015.

Viene acquistato dalla Fiorentina nel 2016, esordendo in Serie A a maggio 2017 contro il Pescara. A gennaio 2019, approda in prestito all'Empoli diventando subito titolare inamovibile della formazione azzurra. Torna alla Fiorentina a luglio 2019, guadagnandosi il posto da titolare in maglia viola per le successive due stagioni per un totale di 86 presenze.

Nazionale polacca dall’U-15 all’U-21, debutta in nazionale maggiore il 7 ottobre 2020 e con Kiwior e Reca è pronto a guadagnarsi un posto per i prossimi Mondiali in Qatar, volando con indosso la maglia delle Aquile.



Dragowski vestirà la maglia numero 69.





Benvenuto Bartlomiej!