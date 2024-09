UFFICIALE, Barak è un giocatore del Kasimpasa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Antonin Barak è ufficialmente un giocatore del Kasimpasa. Il club turco ha infatti annunciato che: "Antonin Barak ha firmato al contratto che lo legherà al Kasimpasa dopo aver superato le visite mediche".

Il giocatore in questa stagione giocherà in Turchia in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. Il ceco dovrebbe avere compagno di squadra anche Josip Brekalo, per il quale manca ancora però l'ufficialità.