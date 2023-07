UFFICIALE, Amichevole con la Stella Rossa il 26 luglio

FirenzeViola.it

Dopo le indiscrezioni uscite dalla Serbia su una nuova amichevole per la Fiorentina, ora anche l'ufficialità. Questo il comunicato del club gigliato: "Mercoledì 26 luglio, alle ore 20:00, allo stadio Rajko Mitic, anche conosciuto come Marakàna, di Belgrado, la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo per un’amichevole contro la Stella Rossa Belgrado, Campione di Serbia".