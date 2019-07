UFFICIALE, Altra stagione al Twente per Zekhnini

Come anticipato su queste pagine (LEGGI QUI l'indiscrezione), l'esterno Rafik Zekhnini vestirà la maglia del Twente anche nella prossima stagione. Lo ha reso noto la società di Eredivisie, promossa proprio nella passata stagione dalla seconda serie, tramite i suoi canali ufficiali di comunicazione: per lui altro anno in prestito nella squadra olandese di Enschede.

Si trovano anche alcune brevi dichiarazioni del calciatore, che ai microfoni ufficiali del club ha così parlato: "Non vedo l'ora di rimettermi questa divisa e di incontrare di nuovo i ragazzi. Ho trascorso un anno incredibile e sono cresciuto molto qui nella passata stagione. Per me è un premio speciale poter giocare con la squadra ai massimi livelli, mi sento davvero molto contento".