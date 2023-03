UEFA, Una giornata a porte chiuse per il Sivasspor

A due settimane da Sivasspor-Fiorentina, la Uefa si pronuncia sugli incresciosi fatti del finale di partita in cui alcuni tifosi dei padroni di casa hanno fatto irruzione in campo, con uno degli ultras dei turchi che ha colpito con un pugno al volto Alessandro Bianco (Fiorentina). Niente mano pesante da parte dell'organo internazionale per il club, che ha punito il Sivasspor con la chiusura dello stadio per il prossimo impegno Uefa. Ecco il comunicato:

La Commissione Controllo, Etica e Disciplina dell'UEFA ha preso le seguenti decisioni che influiranno sulla presenza dei tifosi ai prossimi impegni UEFA:

Sivasspor (TUR) - ACF Fiorentina (ITA), 16 marzo 2023 (UEFA Europa Conference League 2022/23)

Ordinata la chiusura dello stadio di Sivasspor Kulübü durante la prossima partita di competizione UEFA in cui Sivasspor Kulübü giocherà come squadra di casa, per problemi di ordine pubblico, invasione del campo di gioco e mancata protezione dell'area di gioco contro gli intrusi.

Sospeso il giocatore di Sivasspor Kulübü, il signor Arslan Hakan, per un totale di tre (3) partite di competizione UEFA per le quali sarebbe altrimenti idoneo, per aver aggredito un altro giocatore.